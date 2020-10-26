Facebook может блокировать и шлем Oculus

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о том, что если привязать шлем виртуальной реальности Oculus к аккаунту в Facebook, то в случае нарушения правил социальной сети шлем со всем купленным контентом тоже будет блокироваться. Это достаточно странное решение со стороны производителя, так как пользователь нарушает правила социальной сети, а не правила использования самого шлема, но теряет в итоге весь контент. Это очень неприятно и рискованно, ведь у социальной сети просто масса причин заблокировать пользователя. Но, вероятно, с этим придется смириться, так как шлем виртуальной реальности очень массовая штука при такой цене, а влияние компании Facebook просто огромное. Это действительно важный момент.