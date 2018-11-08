Facebook обещает не шпионить за пользователями своего нового устройства Portal

Facebook решил войти в смарт-арену около месяца назад, объявив свои устройства Portal и Portal +, и уже начал поставки. Порталы предназначены для обеспечения беспроблемных видео-разговоров с некоторыми дополнительными функциями.

Устройство представляет из себя маленький портал с 10-дюймовым дисплеем 1280x800 в ландшафтном режиме, а Portal + имеет размер 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080. Помимо большего размера дисплей Портала + может переворачиваться и использоваться как в ландшафтном, так и в портретном режимах. Таким образом, вы сможете увидеть изображение в полноэкранном режиме. Smart Camera использует ИИ и позволят пользователям свободно перемещаться и разговаривать, поскольку во время разговора их сопровождают.

Facebook обещает не прослушивать, не просматривать и не сохранять содержимое видеовстречи портала. Самое главное, что ваши разговоры через устройство остаются между вами. Кроме того, видеозвонки на портале зашифрованы и всегда безопасны. Smart Camera и Smart Sound используют технологию AI, которая выполняется локально на портале, а не на серверах Facebook. Камера не использует распознавание лиц и не определяет, кто вы. Вы можете в любой момент удалить историю в своем журнале активности в Facebook.