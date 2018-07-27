FeiyuTech G6 Plus для всего на свете

Официально представлен новый стабилизатор FeiyuTech G6 Plus для смартфонов, экшн камер и даже небольших фотоаппаратов. Стоит отметить, что сейчас стабилизаторы действительно пользуются огромным спросом — они позволяют красиво снимать поездки по миру, отпуск или просто семейные торжества. То есть, не обязательно быть блогером, чтобы покупать себе такой продукт. Новинка же позволяет не только улучшать картинку на видео смартфона, но и отлично подходит для более профессиональной техники вроде зеркального фотоаппарата. Правда, есть ограничения по весу, так что камеры со здоровенными объективами поставить вам не разрешат. Если давно хотели себе такое устройство, то обязательно посмотрите на FeiyuTech G6 Plus — это доступное и весьма интересное устройства для всех и каждого.