FiiO выпускает новый портативный усилитель FiiO μBTR

Бренд FiiO, который уже больше 10 лет создает свою продукцию для ценителей качественного звука, представляет новую модель портативного усилителя μBTR.Новинка имеет компактный и легкий корпус, но при этом может похвастаться первоклассной начинкой. Это как раз тот случай, когда внешний вид обманчив: внутри установлен высокопроизводительный чип усилителя TPA6132A2, который гарантирует натуральное и реалистичное звучание вашей любимой музыки! Благодаря высокопроизводительному чипу Qualcomm CRS8645 устройство поддерживает беспроводное соединение Bluetooth 4.1 и кодеки aptx, SBC, AAC благодаря чему вы сможете наслаждаться высококачественной передачей звука, а так же есть возможность сопряжения через NFC, достаточно лишь прикоснуться смартфоном к усилителю.

Элегантный корпус FiiO μBTR выполнен из качественного пластика белого цвета, эргономичная клипса с обратной стороны позволяет крепить устройство к одежде для большего удобства. Сбоку расположились кнопки контроля громкости и всенаправленный микрофон для приема звонков. Встроенный аккумулятор позволяет непрерывно использовать усилитель на протяжении 9 часов, в то время как на полный заряд батареи уходит не более часа.Новинка μBTR от FiiO рушит стереотип, что качественный звук - роскошь, ведь он стал доступен каждому со средней розничной ценой на российском рынке около 2 190 рублей.