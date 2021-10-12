Фильм снятый на Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Electronics объявляет о новом партнерстве с режиссерами, направленном на демонстрацию способностей камер Samsung Galaxy S21 Ultra. Компания сотрудничает с британским кинорежиссером Джо Райтом, известным своими работами над фильмом «Гордость, предубеждение и искупление».

Компания представила первый фильм «Принцесса и перец» от режиссера Джо Райта. В этом музыкальном фильме используются как хореография, так и кукольный театр, снятые на Samsung Galaxy S21 Ultra. Посмотрите официальный трейлер.

Еще один фильм, который будет снят на Samsung Galaxy S21 Ultra, с участием подающего надежды китайского режиссера Ша Мо, известного по фильмам «Любовь разорвет нас на части» и «Мои друзья Гекльберри». Ша Мо использовал Galaxy S21 Ultra 5G для записи кадров своего нового фильма «Дети рая». Чтобы запечатлеть историю, Ша Мо использовал режиссерский режим Galaxy S21 Ultra для одновременной записи трех разных кадров. Samsung намерен и дальше сотрудничать с режиссерами по всему миру, чтобы продолжать демонстрировать флагманские камеры для смартфонов Samsung.