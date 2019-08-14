Фирменная линейка роботов-пылесосов

Бесщеточные моторы обеспечивают, по заявлению производителя, силу всасывания в 2100 Па при низком уровне шума. Новая модель оснащена системой лазерного обнаружения препятствий LDS, которая способна различать объекты на расстоянии до 8 метров. С помощью мобильного приложения можно планировать уборку по расписанию, просматривать карту помещения, проводить точечную уборку и переключать режимы работы.В роботе-пылесосе используется алгоритм имитации ручной уборки с двунаправленным мытьем полов. За равномерное распыление воды отвечает насос с микро управлением. Пылесос самостоятельно определяет доступный уровень жидкости и прекращает уборку при пустом резервуаре, чтобы не повредить напольное покрытие.Аппарат поддерживает три режима работы: сухая, влажная и комбинированная уборка. Резервуар для воды объёмом 550 мл не входит в базовую комплектацию — его придётся приобретать отдельно. Из коробки предусмотрен стандартный «сухой» мусорный бак и комбинированный мусоросборник.О стоимости новинки пока неизвестно.