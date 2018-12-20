Фирменный смартфон Xperia XZ3

Компания Xperia выпустила мощный смартфон. Габариты девайса: 9,9 × 73 × 158 мм при массе 193 грамма. Новая версия предлагается исключительно в черном исполнении.Предусмотрены 13-мегапиксельная селфи-камера и 19-мегапиксельная тыльная Motion Eye с 1/2,3-дюймовым датчиком Exmor RS (оптика с максимальной диафрагмой f/2,0, лазерный и фазовый автофокусы), АКБ на 3300 мА/ч, защита от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP65/68.Главный козырь Xperia XZ3 – его 6-дюймовый OLED-экран (2880 × 1440 точек). Сердцем гаджета является чипсет Snapdragon 845 от Qualcomm. В роли ОС – Android 9.0 Pie. Объем флэш-накопителя составляет 64 Гб.О стоимости смартфона пока неизвестно.