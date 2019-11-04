Fitbit получила новый патент

Компания Fitbit, которую совсем недавно за два миллиарда долларов купила Google, получила дизайнерский патент на специальную капсулу для фитнес-браслета. Это очень стильное решение, которое позволяет вам смотреть время, проверять пульс или следить за показателями своего организма на большом дисплее. Вероятно, учитывая отсутствие аппаратных элементов управления на корпусе, дисплей будет сенсорный и управлять всеми функциями устройства вы сможете именно свайпами и нажатиями. Об остальных параметрах продукта пока что информации нет, так как производитель только-только выпустил патент и до релиза чего-либо осталось довольно много времени. Нужно просто ждать, пока компания доберется до релиза необходимой электроники.