Фитнес-браслет Google Fitbit Edge оценили в 180 долларов

Компания Google пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Fitbit Edge, которая получила корпус из переработанного алюминия толщиной 11,5 мм. Новинка характеризуется 1,34-дюймовым OLED-экраном, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4, аккумулятором ёмкостью 65 мАч, автономностью до семи дней, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, датчиками для отслеживания пульса, качества сна, кислорода, ЭКГ, температуры кожи, частоты дыхания, вариабельности сердечного ритма, динамики давления, инсулинорезистентности и менструального цикла, поддержкой персонализированных тренировок на базе Gemini. Цена браслета составляет 180 долларов. Также была представлена специальная версия Fitbit Edge Stephen Curry Special Edition с другим дизайном ремешка. Цена этого варианта составляет 220 долларов.