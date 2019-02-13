Флагман LG G8 ThinQ со всех сторон

В сети появились пресс-рендеры будущего флагмана LG G8 ThinQ. Телефон выглядит очень похоже на прошлогоднюю G7, с выемкой на дисплее, сканером отпечатков пальцев сзади и двойной основной камерой.

В боковых частях можно видеть физические кнопки управления. Снизу размещены симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Ожидается,что у телефона 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3,120 x 1440 пикселей, как и у G7, и он будет работать на новом процессоре Snapdragon 855 компании Qualcomm с 6 или 8 ГБ ОЗУ. Официальная презентация G8 ThinQ на MWC запланирована на конец этого месяца.