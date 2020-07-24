Флагман LG V60 ThinQ провалил тест DxOMark

Авторитетная лаборатория DxOMark провела тестирование камеры флагманского смартфона LG V60 ThinQ, главной особенностью которого является фирменный аксессуар Dual Screen с дополнительным дисплеем. Как и большинство других смартфонов LG, V60 ThinQ провалил тест. Он набрал только 100 баллов и не вошел даже в число 40 лучших камерофонов в рейтинге DxOMark. Эксперты отметили множество шумов даже при хорошем освещении, медленный, хотя и точный автофокус, нехватку контраста в некоторых сценариях и слабую детализацию при съемке на сверхширокоугольный модуль.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,8-дюймовым экраном с разрешением 2460:1080 пикселей и врезанной 10 Мп селфи-камерой, основной тройной камерой на 64, 13 Мп и датчиком ToF, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 5000 мАч, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865, поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, защитой от воды и пыли и функцией шумоподавления Voice Bokeh.
Комментарии и отзывы LG V60 ThinQ
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