Флагман OPPO Find X8 Ultra порадует автономностью

Один из инженеров компании OPPO дал интервью, в котором раскрыл некоторые подробности о флагманском камерофоне Find X8 Ultra. Итак, аппарат получит более тонкий корпус, чем Find X7 Ultra (9,5 мм), аккумулятор ёмкостью более 5000 мАч, уменьшенный блок основной камеры в форме шайбы, корпус с задней панелью не из экокожи и почти плоский 2.5D-дисплей.

Предполагается, что смартфон также оснастят подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, флагманским процессором MediaTek Dimensity 9400 и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.