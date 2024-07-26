Флагман OPPO Find X8 Ultra порадует автономностью

Один из инженеров компании OPPO дал интервью, в котором раскрыл некоторые подробности о флагманском камерофоне Find X8 Ultra. Итак, аппарат получит более тонкий корпус, чем Find X7 Ultra (9,5 мм), аккумулятор ёмкостью более 5000 мАч, уменьшенный блок основной камеры в форме шайбы, корпус с задней панелью не из экокожи и почти плоский 2.5D-дисплей.

Предполагается, что смартфон также оснастят подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, флагманским процессором MediaTek Dimensity 9400 и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.
Vivo Y200 Pro получил изогнутый 120-Гц экран…
Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Y200 Pro, который оценен на местном для производителя китайско…
Представлен смартфон OPPO Reno12…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Reno12, которая появится в китайск…
OnePlus Nord 4 показали на пресс-рендере и фото…
Индийский инсайдер Ишан Агарвал поделился качественным изображением смартфона OnePlus Nord 4, который еще…
Disney-версию Xiaomi Civi 4 Pro показали на фото …
В сети появились живые фото представленного недавно специального издания смартфона Xiaomi Civi 4 Pro, пос…
Смартфон Honor 200 Lite будет стоить 33 тысячи рублей …
Профильное отечественное издание Hi-Tech Mail.ru раскрыло подробности российского релиза смартфона Honor …
Realme GT Neo6 на Snapdragon 8s Gen 3 оценен в $290…
Компания Realme пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью GT Neo6, которая появится в про…
Nokia G60 будет обновлен до Android 15 …
В сети появился перечень смартфонов Nokia, которые получат обновление до операционной системы Android 15.…
Huawei продала 2 млн смартфонов Pura70…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл статистику продаж смартфонов линейки Huawei Pura70. Ут…
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor