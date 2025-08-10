Флагман OPPO Find X9 Ultra получит батарею на 7000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском камерофоне OPPO Find X9 Ultra, который будет представлен в начале следующего года. Итак, аппарат оснастят двумя батареями ёмкостью по 3425 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 6,82-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2К+ и частотой обновления 120 Гц, тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 200 Мп (перископ) и 50 Мп (перископ), топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, предустановленной прошивкой ColorOS 16 на базе операционной системы Android 16, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.

