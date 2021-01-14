Флагман Oppo Find X3 Pro показали на фото

На профильном ресурсе Slashleaks появилось первое фото флагманского смартфона Oppo Find X3 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат заключен в защитный чехол, но он не мешает рассмотреть крупный блок тыльной камеры, который состоит из четырех модулей. Официальный анонс смартфона ожидается в марте этого года.

Если верить слухам аппарат получит тыльную камеру с двумя 50-Мп датчиками изображения Sony IMX766 с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами, 13-Мп камеру с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп камеру для макро-фото, 6,7-дюймовый изогнутый OLED-экран разрешением 1440:3216 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой 10-битной глубины цветы, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 на 65 Вт и беспроводной зарядки VOOC Air мощностью 30 Вт.