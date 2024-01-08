Флагман Oppo Find X7 Ultra оценен в 840 долларов

Компания Oppo представила смартфон Find X7 Ultra, который обойдется на домашнем китайском рынке в 840, 910 и 980 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony LYT-900 второго поколения и оптическая стабилизация), 50 Мп (65-мм оптика), 50 Мп (135 мм объектив) и 50 Мп (сверхширик на 14 мм), фронтальной камерой на 32 Мп, 6,82-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением QHD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м2 и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также предустановленной операционной системой Android 14 c фирменной прошивкой ColorOS.

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