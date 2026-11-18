Смартфон iQOO Z12 Lite засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне iQOO Z12 Lite, которые еще не был представлен официально. Судя по фото, аппарат получит каплевидный вырез для селфи-камеры. Также подтверждено наличие 6-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MC2 и поддержкой сотовых сетей 5G, 4 или 6 ГБ ОЗУ, дисплея разрешением 1600:720 точек, а также предустановленной ОС Android 16.

Предполагается, что смартфон также оснастят 6,74-дюймовым ЖК-экраном с кадровой частотой 120 Гц, 50-Мп основной камерой, батареей ёмкостью 6500 мАч и поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки.