Apple расширила возможности Siri на сторонние приложения

Компания Apple расширила возможности ИИ-ассистента Siri, разрешив ему выполнять действия в сторонних приложениях. С выходом обновления iOS 27.3 компания объявила о возможности интеграции новых функций Siri во все приложения — теперь голосовой помощник сможет использовать персональный контекст пользователя, понимать запросы на естественном языке и анализировать содержимое экрана, чтобы выполнять поручения. Обновление распространяется в рамках предварительной версии для разработчиков. Вместе с ним появилась функция App Skills («Навыки приложений»), позволяющая сторонним разработчикам объединять несколько операций в одно действие. Согласно документации Apple, пользователю не придётся каждый раз называть приложение в голосовой команде, если оно открыто на экране, отображает Live Activity или уже обсуждается с Siri.

В качестве примера Apple приводит заказ поездки через приложение такси. Пользователь может отслеживать приближение автомобиля с помощью Live Activity, а затем попросить Siri изменить место подачи машины, сказав: «Привет, Siri, измени адрес подачи автомобиля». При этом ассистент самостоятельно определит, с каким приложением нужно взаимодействовать. По словам компании, пользователи смогут, например, попросить Siri найти кофейню, которую они посещали на прошлой неделе, или архивировать файлы, которые не открывали больше года. Кроме того, ассистент сможет самостоятельно рассказать, какие действия доступны ему в каждом конкретном приложении.
Vivo Y31t 5G с АКБ 7200 мАч оценили в 260 долларов …
Компания Vivo представила смартфон Y31t 5G, в основе которого лежит 4-нанометровая платформа Qualcomm Sna…
Компактный ридер iReader Tango2S оценен в 255 долларов …
Компания iReader начала принимать предварительные заказы на электронную книгу Tango2S, которая была предв…
Флагман OPPO Find X10 Pro Max получит SoC Dimensity 9600 Pro…
Компания OPPO раскрыла подробности о флагманском смартфоне Find X10, который будет представлен 22 сентябр…
Складной смартфон iPhone Duo раскупили за полчаса …
Компания Apple начала прием предзаказов на складной смартфон iPhone Duo и уже через полчаса новинка была …
Infinix Hot 70 Pro 5G появился в российской продажам …
Компания Infinix дала старт открытым российским продажам смартфона Hot 70 Pro 5G, рекомендованная цена ко…
В iPhone появятся новые метаданные о фото…
Компания Apple, судя по всему, разрабатывает для iOS функцию, которая позволит подтверждать, что фотограф…
Стартовал прием предзаказов на Redmi K100 с АКБ на 10000 мАч…
Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы в Китае на представленный вчера Redmi K100. Старт…
Представлен смартфон Redmi Note 17 Pro Refresh…
Компания Xiaomi выпустила обновленную версию смартфона Note 17 Pro, которая получила название Refresh. Но…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor