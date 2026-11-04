Apple расширила возможности Siri на сторонние приложения

Компания Apple расширила возможности ИИ-ассистента Siri, разрешив ему выполнять действия в сторонних приложениях. С выходом обновления iOS 27.3 компания объявила о возможности интеграции новых функций Siri во все приложения — теперь голосовой помощник сможет использовать персональный контекст пользователя, понимать запросы на естественном языке и анализировать содержимое экрана, чтобы выполнять поручения. Обновление распространяется в рамках предварительной версии для разработчиков. Вместе с ним появилась функция App Skills («Навыки приложений»), позволяющая сторонним разработчикам объединять несколько операций в одно действие. Согласно документации Apple, пользователю не придётся каждый раз называть приложение в голосовой команде, если оно открыто на экране, отображает Live Activity или уже обсуждается с Siri.

В качестве примера Apple приводит заказ поездки через приложение такси. Пользователь может отслеживать приближение автомобиля с помощью Live Activity, а затем попросить Siri изменить место подачи машины, сказав: «Привет, Siri, измени адрес подачи автомобиля». При этом ассистент самостоятельно определит, с каким приложением нужно взаимодействовать. По словам компании, пользователи смогут, например, попросить Siri найти кофейню, которую они посещали на прошлой неделе, или архивировать файлы, которые не открывали больше года. Кроме того, ассистент сможет самостоятельно рассказать, какие действия доступны ему в каждом конкретном приложении.