Опубликованы примеры фото на модуль Ruiying Z10 для Huawei Mate 90 Pro

В сети появились примеры фотографий, сделанных на модульную камеру Ruiying Z10 для смартфонов Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS. Это не просто подсоединяемый объектив, а полноценная камера с 1-дюймовым сенсором и зум-объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24–240 мм и переменной диафрагмой f/2.0–f/4.5. Смартфон нужен этому модулю для компоновки кадра, вычислительной обработки и питания. Также Ruiying Z10 получил поддержку цветовых профилей XMAGE. Сама Huawei считает, что такой комплект позволит пользователям заменить зеркальная камеру с набором фикс-объективов. Цена модуля на дебютном китайском рынке составила эквивалент 900 долларов, а комплект Ruiying Z10 и Mate 90 Pro Max Collector’s Edition будет стоить 2900 долларов.