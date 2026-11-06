Смартфоны HONOR 700, 700 Pro и 700S показали на рендерах

Компания HONOR опубликовала изображения смартфонов серии HONOR 700, в которую войдут модели 700, 700 Pro и 700S. Отметим квадратный дисплей на тыльной панели для отображения виджетов с часами, анимациями и предпросмотром фото при съёмке селфи на основную камеру. Уже известно, что смартфоны выйдут в расцветках Cold White, Blue Tone, Clear Sky и Pink Mist.

Ранее сообщалось, что базовую модель оснастят 6,57-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и рекордной узкой рамкой со всех четырёх сторон, дополнительным 1,72-дюймовым дисплеем на задней панели, тройной тыльной камерой с главным модулем на 200 Мп, батареей ёмкостью около 9000 мАч, а также белой, небесно-голубой, лазурной и розовой расцветками корпуса. Старшая модель будет отличаться перископическим модулем разрешением 50 Мп и с 3-кратным оптическим зумом в составе основной камеры, а также поддержкой телеконвертера.