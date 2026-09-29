В России стартовали продажи смартфонов Redmi Note 17 Pro 5G и Note 17 Pro Max 5G

В России начались продажи смартфона Redmi Note 17 Pro 5G. Модель, предназначенная для европейского рынка, оснащена аккумулятором на 8340 мА·ч и чипсетом Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. В качестве программной платформы используется HyperOS 3, включающая возможности искусственного интеллекта, в том числе перевод без подключения к сети и преобразование устной речи в текст в режиме реального времени. Компания гарантирует четыре года обновлений операционной системы и шесть лет патчей безопасности.

Аккумулятор, выполненный по кремниево-углеродной технологии, имеет ёмкость 10 000 мА·ч. Производитель утверждает, что при обычном сценарии использования этого хватит на три дня работы, а поддерживаемая мощность зарядки составляет до 100 Вт, что позволяет за 20 минут пополнить заряд, достаточный для целого дня эксплуатации устройства. Xiaomi также обещает более двух суток автономной работы. Доступна проводная зарядка на 67 Вт и обратная проводная зарядка на 22,5 Вт. AMOLED-панель имеет диагональ 6,83 дюйма, разрешение 2772 × 1280 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Экран защищён закалённым стеклом Gorilla Glass Victus 2. В отличие от более дорогой версии Redmi Note 17 Pro Max, обычная Pro-модель лишена поддержки Dolby Vision и HDR10+.Основная камера состоит из датчиков на 50 и 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. В устройстве применена собственная технология REDMI Titan Structure, а также предусмотрена защита от воды и пыли по стандартам IP66 и IP68. Среди дополнительных функций стоит отметить стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Кроме того, Xiaomi добавила набор инструментов для обработки фотографий на основе ИИ. REDMI Note 17 Pro Max 5G выпускается в трёх цветах: чёрном, фиолетовом и белом. Последний вариант отличается фотохромным покрытием, которое меняет цвет корпуса с белого на розовато-оранжевый под воздействием солнечного света.

6+128 ГБ: от 26 499 ₽

8+256 ГБ: от 30 772 ₽

8+512 ГБ: от 35 989 ₽

12+256 ГБ: от 32 076 ₽

Redmi Note 17 Pro Max 5G стал первым аппаратом бренда, получившим батарею на 10 000 мАч. Кроме того, это первая модель в серии Redmi Note, которая носит приставку Pro Max. Ключевая особенность новинки — аккумулятор емкостью 10 000 мАч, созданный на базе кремний-углеродной технологии. Как утверждает Xiaomi, одного заряда хватает на трое суток при обычном сценарии эксплуатации. Присутствует быстрая проводная зарядка на 100 Вт: всего за двадцать минут она пополняет запас энергии, достаточный для полноценного дня работы. Устройство также получило усиленный каркас Redmi Titan Structure. Корпус соответствует стандартам защиты IP66 и IP68, выдерживает 72-часовое пребывание под водой на глубине двух метров и имеет специализированный режим для подводной съемки.

Экран закрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2, а корпус, по заверениям производителя, переживает падения с трехметровой высоты. Модель оснащена 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 3500 нит и откликом сенсора 3200 Гц. За вычислительную мощность отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 5. Благодаря функции расширения памяти оперативная память может быть увеличена до 16 ГБ. Основной фотомодуль состоит из 50-мегапиксельного датчика с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного блока. Для селфи предназначена фронтальная камера на 32 Мп.