HMD представила доступный смартфон Asha 305

Компания HMD решила вернуть знакомое имя из прошлого Nokia и возродила суббренд Asha, представив новый смартфон начального уровня. Устройство работает на базе Android Open Source Project и ориентировано на пользователей, которым нужны только базовые функции без переплаты за более производительные Android-смартфоны. На фронтальной панели гаджета установлен 5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 854х480 пикселей и фронтальная камера на 2 Мп. На тыльной панели находится основная камера на 2 Мп со светодиодной вспышкой.

За производительность отвечает процессор Unisoc T137, которому помогают 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Объём накопителя можно увеличить с помощью карты microSD ёмкостью до 128 ГБ. Также смартфон получил съёмный аккумулятор на 2500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 5 Вт. Заявленное время автономной работы достигает 32 часов, имеется две SIM-карты с поддержкой 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS и порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Pulse OS, созданной на базе Android. При этом привычных сервисов Google и магазина Google Play здесь нет. Вместо них HMD предлагает собственный магазин приложений с подборкой облегчённых программ. Такой подход должен сделать систему максимально простой и сосредоточенной на основных задачах вроде общения и просмотра контента. Смартфон уже появился на некоторых рынках, включая Филиппины, где его стоимость составляет около 3990 филиппинских песо, или примерно 65 долларов.
HONOR представила недорогой смартфон с огромной батареей…
Компания HONOR представила ещё один смартфон среднего класса, сделав основной акцент на продолжительном в…
Защищенный планшет AGM Pad P3 Compact оценили в 280 долларов…
Компания AGM пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Pad P3 Compact, которая базируется на 6-н…
Смартфон Infinix Hot 70 Pro оценен в 290 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Hot 70 Pro, которая базируется на 6-нанометрово…
Sony готовит к релизу недорогой Xperia 10 VIII…
Новый смартфон компании Sony с модельным номером XQ-GH54 появился в базе Geekbench, а японское издание Su…
ЕС вынудила Google сделать Android открытым для ИИ-конкурент…
Европейский союз обязал Google предоставить конкурирующим ИИ-помощникам и поисковым системам более широки…
DxOMark высоко оценили камеру в Google Pixel 11 Pro XL…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Google Pi…
HONOR Robot Phone получит ёмкий аккумулятор…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона HONOR Robot Phone, полноценна…
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 оценили в 1300 евро…
Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Flip8, которая основана на фи…
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700CОбзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor