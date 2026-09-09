HMD представила доступный смартфон Asha 305

Компания HMD решила вернуть знакомое имя из прошлого Nokia и возродила суббренд Asha, представив новый смартфон начального уровня. Устройство работает на базе Android Open Source Project и ориентировано на пользователей, которым нужны только базовые функции без переплаты за более производительные Android-смартфоны. На фронтальной панели гаджета установлен 5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 854х480 пикселей и фронтальная камера на 2 Мп. На тыльной панели находится основная камера на 2 Мп со светодиодной вспышкой.

За производительность отвечает процессор Unisoc T137, которому помогают 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Объём накопителя можно увеличить с помощью карты microSD ёмкостью до 128 ГБ. Также смартфон получил съёмный аккумулятор на 2500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 5 Вт. Заявленное время автономной работы достигает 32 часов, имеется две SIM-карты с поддержкой 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS и порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Pulse OS, созданной на базе Android. При этом привычных сервисов Google и магазина Google Play здесь нет. Вместо них HMD предлагает собственный магазин приложений с подборкой облегчённых программ. Такой подход должен сделать систему максимально простой и сосредоточенной на основных задачах вроде общения и просмотра контента. Смартфон уже появился на некоторых рынках, включая Филиппины, где его стоимость составляет около 3990 филиппинских песо, или примерно 65 долларов.