Стартовали продажи компактного POCO X8s в России

Начались продажи POCO X8s — компактного устройства среднего ценового сегмента. Аппарат располагает хорошо сбалансированной аппаратной базой, средняя часть его корпуса выполнена из металла, а тыльная сторона — из стекла. Оснащён новинка 6,35-дюймовым LTPO OLED-экраном. Разрешение данной панели равно 2656х1220 точек, частота обновления регулируется адаптивно и доходит до 120 Гц. Максимальная яркость составляет 3500 нит, соотношение сторон — 19,6:9.

Ширина рамок вокруг дисплея не превышает 1,18 мм. Вычислительную нагрузку берёт на себя чипсет Snapdragon 7 Gen 4, дополненный графическим ускорителем Adreno 722. Питание обеспечивает батарея на 6330 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт.

Тремя сенсорами представлен основной блок камер устройства:
  • Ведущий датчик — 50 Мп Light Fusion 800, наделённый оптической стабилизацией (1/1,55″, f/1,77);
  • За съёмку с приближением отвечает 50-мегапиксельный телевик с апертурой f/2,2 и 2,5-кратным зумом;
  • Ультраширокоугольный модуль получил 8 Мп при диафрагме f/2,2.

Кроме того, в арсенале смартфона присутствуют Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в дисплей, защита от влаги соответствует стандарту IP68, имеется разъём USB-C. Прямо из коробки гаджет функционирует под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

POCO X8s, Глобальная версия, 8ГБ+256ГБ, 12ГБ+512 ГБ

POCO X8s на Aliexpress.

POCO X8s на OZON.

POCO X8s на Яндекс.Маркет.

POCO X8s на WB.

  • Внешний вид флагманского уровня. Премиальные ощущения
    Тот же язык дизайна и текстура материалов, что и у Xiaomi 17
    Блок камер в цвет корпуса
    Задняя панель из матового стекла (AG-стекло)
    Средняя рамка из алюминиевого сплава
  • По сравнению с HONOR 600, в котором используется тот же процессор, эта модель ощущается более премиальной и предлагает лучшее соотношение цены и качества.
  • Поддержка eSIM: две SIM-карты (nano SIM + nano SIM, nano SIM + eSIM или eSIM + eSIM)
  • Защита по стандарту IP68; NFC
  • Сенсор камеры 50 Мп (Light Fusion 800) с оптической стабилизацией изображения (OIS)
  • AMOLED-дисплей 6,35 дюйма, разрешение 1,5K, частота обновления 120 Гц
  • Емкий аккумулятор 6330 мАч (типичное значение) + быстрая зарядка HyperCharge мощностью 100 Вт
  • Мобильная платформа Snapdragon 7 Gen 4
HUAWEI nova 16s получил батарею на 7000 мАч…
Компания HUAWEI представила на глобальном рынке смартфон nova 16s, который базируется на фирменной 7-нано…
Представлена мобильная система LilyGo K230 CoreSet…
Компания LilyGo объявила о выходе платформы для разработки K230 CoreSet, которая выглядит как смартфон. П…
Официально: POCO F9 Pro получит новый процессор …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфонах серии POCO F9, которые будут представлены уже 1 с…
HONOR Magic 9 получит 100-Вт зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне HONOR Magic 9, который будет…
Huawei Enjoy 100 Pro Max появился в продаже …
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу смартфоны серии Enjoy 100, в которую вошли модели Enjoy 100…
Представлен смартфон HMD Vibe 2 Pro 5G с 120-Гц экраном …
Компания HMD выпустила на дебютный индийский рынок смартфон Vibe 2 Pro 5G, который оценен в эквивалент 16…
Официально: Vivo T5 5G готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что официальный релиз смартфона T5 5G состоится в ближайшее время. Производитель …
Представлен недорогой смартфон vivo S2 FE…
Компания vivo продолжила расширять линейку смартфонов S-серии и представила новый vivo S2 FE. vivo S2 FE …
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor