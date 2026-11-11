Стартовали продажи компактного POCO X8s в России

Начались продажи POCO X8s — компактного устройства среднего ценового сегмента. Аппарат располагает хорошо сбалансированной аппаратной базой, средняя часть его корпуса выполнена из металла, а тыльная сторона — из стекла. Оснащён новинка 6,35-дюймовым LTPO OLED-экраном. Разрешение данной панели равно 2656х1220 точек, частота обновления регулируется адаптивно и доходит до 120 Гц. Максимальная яркость составляет 3500 нит, соотношение сторон — 19,6:9.

Ширина рамок вокруг дисплея не превышает 1,18 мм. Вычислительную нагрузку берёт на себя чипсет Snapdragon 7 Gen 4, дополненный графическим ускорителем Adreno 722. Питание обеспечивает батарея на 6330 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт.

Ведущий датчик — 50 Мп Light Fusion 800, наделённый оптической стабилизацией (1/1,55″, f/1,77);

За съёмку с приближением отвечает 50-мегапиксельный телевик с апертурой f/2,2 и 2,5-кратным зумом;

Ультраширокоугольный модуль получил 8 Мп при диафрагме f/2,2.

Тремя сенсорами представлен основной блок камер устройства:

Кроме того, в арсенале смартфона присутствуют Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в дисплей, защита от влаги соответствует стандарту IP68, имеется разъём USB-C. Прямо из коробки гаджет функционирует под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

POCO X8s, Глобальная версия, 8ГБ+256ГБ, 12ГБ+512 ГБ