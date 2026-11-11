Стартовали продажи компактного POCO X8s в России

Начались продажи POCO X8s — компактного устройства среднего ценового сегмента. Аппарат располагает хорошо сбалансированной аппаратной базой, средняя часть его корпуса выполнена из металла, а тыльная сторона — из стекла. Оснащён новинка 6,35-дюймовым LTPO OLED-экраном. Разрешение данной панели равно 2656х1220 точек, частота обновления регулируется адаптивно и доходит до 120 Гц. Максимальная яркость составляет 3500 нит, соотношение сторон — 19,6:9.
Ширина рамок вокруг дисплея не превышает 1,18 мм. Вычислительную нагрузку берёт на себя чипсет Snapdragon 7 Gen 4, дополненный графическим ускорителем Adreno 722. Питание обеспечивает батарея на 6330 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт.
Тремя сенсорами представлен основной блок камер устройства:
- Ведущий датчик — 50 Мп Light Fusion 800, наделённый оптической стабилизацией (1/1,55″, f/1,77);
- За съёмку с приближением отвечает 50-мегапиксельный телевик с апертурой f/2,2 и 2,5-кратным зумом;
- Ультраширокоугольный модуль получил 8 Мп при диафрагме f/2,2.
Кроме того, в арсенале смартфона присутствуют Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в дисплей, защита от влаги соответствует стандарту IP68, имеется разъём USB-C. Прямо из коробки гаджет функционирует под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3.
POCO X8s, Глобальная версия, 8ГБ+256ГБ, 12ГБ+512 ГБ
- Внешний вид флагманского уровня. Премиальные ощущения
Тот же язык дизайна и текстура материалов, что и у Xiaomi 17
Блок камер в цвет корпуса
Задняя панель из матового стекла (AG-стекло)
Средняя рамка из алюминиевого сплава
- По сравнению с HONOR 600, в котором используется тот же процессор, эта модель ощущается более премиальной и предлагает лучшее соотношение цены и качества.
- Поддержка eSIM: две SIM-карты (nano SIM + nano SIM, nano SIM + eSIM или eSIM + eSIM)
- Защита по стандарту IP68; NFC
- Сенсор камеры 50 Мп (Light Fusion 800) с оптической стабилизацией изображения (OIS)
- AMOLED-дисплей 6,35 дюйма, разрешение 1,5K, частота обновления 120 Гц
- Емкий аккумулятор 6330 мАч (типичное значение) + быстрая зарядка HyperCharge мощностью 100 Вт
- Мобильная платформа Snapdragon 7 Gen 4