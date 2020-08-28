Флагман Realme X7 Pro будет стоить 335 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о цене на флагманский смартфон Realme X7 Pro, который будет представлен уже 1 сентября. Утверждается, что версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 335 долларов. Это весьма демократичная цена за устройство, которому прочат 6,55-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м2, врезанную в угол фронтальную камеру на 32 Мп, подэкранный дактилоскоп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу с тактовой частотой до 2,26 ГГц (предположительно Dimensity 1000+), поддержку мобильных сетей 5G, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 65 Вт и предустановленную операционную систему Android 10.