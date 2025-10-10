Флагман Red Magic 11 Pro показали на пресс-рендерах

Компания Red Magic опубликовала качественные изображения флагманского игрового смартфона Red Magic 11 Pro, официальный релиз которого был запланирован на 17 октября. Отметим наличие тройной тыльной камеры, подэкранной фронтальной камеры и очень узких рамок. Ранее сообщалось о топовом 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, активной системе охлаждения Yufeng 4.0 и корпусе с защитой в соответствии со степенью IPX8.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Red Magic 10 Pro оснащается флагманской 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и минимально узкими рамками, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки.

