Флагман Samsung Galaxy S10+ получит аккумулятор на 4000 мАч

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился подробностями о флагманском смартфоне Galaxy S10+, который еще не был представлен официально. По словам источника, новинка получит окажется тоньше своего предшественника, а вот емкость её аккумулятора окажется больше. Толщина корпуса Galaxy S10+ будет равна 7,8 мм, а емкость аккумулятора – 4000 мАч. У Galaxy S9+ эти параметры были равны 8,5 мм и 3500 мАч.

Также источник опроверг предыдущие слухи о наличие памяти LPDDR5 и UFS 3.0. Это можно понять из результатов, которые Galaxy S10+ показал в AnTuTu. Также утверждается, что тройная камера будет как у старшей модели Galaxy S10+, так и у стандартной модели Galaxy S10. Официальный анонс смартфонов состоится в конце февраля.