Флагман Sony Xperia 1 III показали на рендере

В сети появился рендер флагманского смартфона Sony Xperia 1 III, официальный анонс которого состоится уже завтра, 14 апреля. Изображение довольно низкого качества, однако оно позволяет разглядеть удлиненный блок основной камеры, который ориентирован вертикально и расположен в левом углу задней панели.

Что до технических характеристик, смартфону прочат тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (перископный Cyber-shot с 60-кратным гибридным зумом), дисплей OLED 4K HDR с максимальной яркостью 1300 кд/м2 и кадровой частотой 120 Гц, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт. Международная версия смартфона получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а китайская – 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.