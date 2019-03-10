Флагман Sony Xperia 1 оказался очень дорогим

Британский сотовый ритейлер Clove начал принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Sony Xperia 1. Цена устройства составила 849 или 1100 долларов. Напомним, что предыдущий флагман Xperia XZ3 стартовал в Великобритании по цене 699 фунтов стерлингов. По аналогии российская рекомендованная цена на новинку может перевалить за 80 тысяч рублей. Напомним, что главной особенностью смартфона стал вытянутый 6,5-дюймовый OLED 4K HDR дисплей с соотношением 21:9, поддержкой 10-битного кодирования градаций тонов, разрешением 3840:1644 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 6.

Новинку также оснастили тройной основной камерой с главным 12 Мп модулем ( оптика 26 мм с оптической стабилизацией), телефото модулем (52 мм с оптической стабилизацией) и суперширокоугольным модулем (16 мм объектив), фронтальной камерой на 8 Мп, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, поддержкой карт памяти microSD, аккумулятором на 3300 мАч, защитой от воды и пыли IP68, сканером отпечатков пальцев на торце, поддержкой звука Dolby Atmos с двумя стереодинамиками, предустановленной ОС Android 9 Pie, NFC, Bluetooth 5.0 и портом USB Type-C. А вот 3,5 мм разъема для наушников не предусмотрено.