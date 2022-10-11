Флагман Sony Xperia 5 IV готов к началу продаж

Компания Sony China объявила, что продажи смартфона Sony Xperia 5 IV в Китае стартуют 20 октября. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 875 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2520:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и впервые в серии беспроводной зарядки, тройной тыльной камерой с 12 Мп модулями (фокусные расстояния 16 мм, 24 мм и 60 мм в 35-мм эквиваленте, а также оптическая стабилизация в каждом модуле), селфи-камерой на 12 Мп, разъемом USB 3.1 Type-C, модулем NFC, гнездом для наушников, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками и защитой от пыли и воды (степень IP68).
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