Флагман Sony Xperia XZ4 на Snapdragon 855 засветился в Geekbench

Пару дней назад флагманский смартфон Sony Xperia XZ4 был замечен в бенчмарке AnTuTu, где он набрал 400 тыс. баллов, а сегодня аппарат протестировали в Geekbench. В однопоточном режиме устройство показало результат в 3497 баллов, а при а в многоядерном – 12801 балл. Напомним, что флагман оснащается топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 9.0 Pie. Также смартфону вытянутый дисплей с соотношением сторон 21:9, до 256 ГБ флэш-памяти, тройную тыльную камеру, аккумулятор на 3900 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 46,5 Вт. Официальный анонс Sony Xperia XZ4 ожидается в первой половине этого года.