Флагман Xiaomi 12 получит 2K-дисплей

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл новые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 12, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают дисплей с разрешением 2K, датчик изображения оптического формата 1/1,3 дюйма и разрешением 50 Мп. Отмечается, что производитель должен заготовить достаточное количество устройств к началу продаж.

Младшей модели Xiaomi 12 Lite достанется 6,3-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и мощную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870. Отметим, что ранее Digital Chat Station рассекретил параметры и дату выхода Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12
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