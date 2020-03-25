Флагман Xiaomi Mi 10 Pro может не выйти в Европе

Авторитетное издание TechRadar со ссылкой на собственных источников сообщило о том, что топовый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 5G не выйдет в Великобритании и Индии. В этих странах будет доступен лишь обычный Xiaomi Mi 10, который при этом обойдется дороже, чем в Китае. Более того, есть вероятность, что Xiaomi Mi 10 Pro 5G и вовсе не будет продаваться ни в одной стране, кроме Китая. Что до цены, то в Великобритании Xiaomi Mi 10 будет стоить 820 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. На китайском рынке его можно купить за 575 долларов. Насколько эти сведения соответствуют действительности, узнаем уже 27 марта, когда состоится глобальная премьера Xiaomi Mi 10.