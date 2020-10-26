Флагман Xiaomi Mi 10 подешевел до $488

Недавно компания Xiaomi стала лидером индийского рынка смартфонов, а одной из причин такого успеха являются постоянные распродажи. Вот и сегодня китайский производитель снизил цену на свой флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который изначально был оценен в 680 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также 745 долларов за версию на 8/256 ГБ. Сейчас базовый вариант подешевел до 488 долларов.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.