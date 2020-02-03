Флагман Xiaomi Mi 10 появится в продаже уже очень скоро

Авторитетный источник, связанный с крупным магазином JD.com, подтвердил дату презентации и начала продаж флагманского смартфона Xiaomi Mi 10. Итак, аппарат представят 12 февраля, а уже 14 февраля он появится в продаже. Ранее предполагалось, что китайский флагман покажут 10 февраля, но в продаже он появится только в марте, более-менее одновременно с Samsung Galaxy S20. Ранее один из боссов Xiaomi Ван Тенг заявил, что топовая модель Xiaomi Mi 10 Pro уже была отправлена на тестирование в лабораторию DxOMark.