Флагман Xiaomi Mi 11 Pro показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали новые изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, выход которого ожидается в ближайшие месяцы. Рендеры подтверждают предыдущие слухи о загнутом по бокам дисплее с врезанной фронтальной камерой. Также отметим необычный блок основной камеры с пятью модулями, включая камеру с перископным объективом.

Ранее сообщалось, что смартфон получит дисплей с разрешением QHD и кадровой частотой 120 Гц, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 875, главный датчик изображения разрешением 108 Мп и сверхширокоугольный модуль с 48 Мп датчиком с размером пикселя 0,8 мкм, а также проводную быструю зарядку мощностью 100 или даже 120 Вт.