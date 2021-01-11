Флагман Xiaomi Mi 11 подешевел на 100 долларов

Китайский магазин Giztop, который отправляет свои заказы почти во все страны мира, неожиданно снизил цены на новенький флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Вариант с 8/128 ГБ памяти подешевел с 800 до 700 долларов, с 12/256 ГБ с 1100 до 900 долларов, а версия с 8/256 ГБ теперь стоит 800 долларов. Отметим, что речь идет о китайской версии смартфона, которая доступна для международной доставки. Глобальная версия Xiaomi Mi 11 будет представлена в ближайшее время.

Напомним, что главной особенностью флагмана стала топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.