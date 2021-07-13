Флагман Xiaomi Mi 12 может получить 200-Мп камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 12, релиз которого ожидается в декабре этого года. Утверждается, что аппарат получит топовую платформу Snapdragon 895, основную камеру с главным модулем на основе 200-Мп дюймового датчика изображения с возможностью объединения 16 соседних пикселей, LTPO-экран с адаптивной частотой обновления, который также будет использоваться в грядущих iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку на 100 Вт. Ориентировочная цена столь технологичного смартфона пока не раскрывается.