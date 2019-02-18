Флагман Xiaomi Mi 9 с 12 ГБ ОЗУ поставил рекорд в бенчмарке

В базе данных китайского бенчмарка Master Lu появились результаты тестирования флагманского смартфона Xiaomi Mi 9. Если быть точнее, тестировалась версия с 12 ГБ оперативной памяти, топовым процессором Snapdragon 855, дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, 512 ГБ флэш-памяти и операционной системой Android 9 Pie. Смартфон набрал рекордные 409 889 баллов. В тестах CPU и GPU аппарат набрал 158 234 и 154 071 баллов, ОЗУ и флеш-память показали результат в 55 250 и 42 334 балла. Другой китайский флагман, Lenovo Z5 Pro с 12 ГБ ОЗУ и Snapdragon 855, набрал лишь 356 679 баллов, а Honor V20 с 8 ГБ оперативной памяти и Kirin 980 – 310 410 баллов. Официальный анонс Xiaomi Mi 9 запланирован на 20 февраля.