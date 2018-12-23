Флагман Xiaomi Mi Mix 3 получил глобальную версию MIUI 10 на Android Pie

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi выпустила глобальную версию прошивки MIUI 10 на основе Android Pie для своего флагманского смартфона-слайдера Mi Mix 3. Отмечается, что глобальная версия самого смартфона выйдет в Великобритании только в первом квартале 2019 года, однако владельцы китайской версии могут установить глобальную версию прошивки вручную.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 3 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп (Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой, а также поддержкой сетей 5G.