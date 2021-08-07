Флагман Xiaomi Mi Mix 4 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, презентация которого состоится уже 10 августа. Согласно тесту, аппарат оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888 Plus с частотой до 3 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для сотовых сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 11.

Предыдущие слухи прочили смартфону 6,67-дюймовый OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп и 48 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
Nokia C30 получит батарею на 6000 мАч...
Сетевые источники опубликовали изображения недорогого смартфона Nokia C30, который еще не был представлен...
Смартфон ASUS Zenfone 8 Flip получил пов...
Компания ASUS анонсировала выход топового смартфона Zenfone 8 Flip, который среди прочего получил поддерж...
Мобильный чип с GPU от AMD получит не то...
Хотя мы знаем, что Samsung и AMD работают вместе над новым набором микросхем с графическим процессором Te...
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфо...
Тестируемый сегодня смартфон ZTE Blade L210 работает на базе Android Go. Это облегченная версия операцион...
Защищенный смартфон Motorola Defy оценен...
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов защищенной моделью Motorola Defy (2021), которая появи...
Представлен смартфон Nokia XR20 с защито...
Компания Nokia представила новый смартфон XR20. Ожидается, что новинка будет иметь защиту от влаги по ста...
Смартфон Realme 8S получит 90-Гц дисплей...
Авторитетный искатель утечек Стив Хеммерштоффер (OnLeaks) поделился изображениями и подробностями о смарт...
Honor X20 5G показали на свежих рендерах...
Сегодня китайская компания Honor подтвердила, что смартфон Honor X20 5G дебютирует 12 августа в Китае, а ...
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor