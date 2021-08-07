Флагман Xiaomi Mi Mix 4 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, презентация которого состоится уже 10 августа. Согласно тесту, аппарат оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888 Plus с частотой до 3 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для сотовых сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 11.

Предыдущие слухи прочили смартфону 6,67-дюймовый OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп и 48 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт.