Флагман Xiaomi Mix 5 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования топового смартфона Xiaomi Mix 5, который еще не был представлен официально. Сообщается, что устройство с модельным обозначением 2203121C и кодовым названием Thor оснащается флагманской восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 13. Аппарат набрал 1257 баллов в однопоточном тесте и 3456 баллов в многоядерном испытании.

Ранее сообщалась, что Xiaomi Mix 5 получит тыльную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика IMX707 и оптической стабилизации изображения, 48-Мп модулем с 5-кратным оптическим зумом и 50-Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой. Также смартфон может получить сверхбыструю проводную зарядку мощностью 150 Вт.