Флагман iQOO 16 показали на живых фото после анонса

Напомним, что смартфон получил топовый 2-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой до 5 ГГц, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 3168:1440 пикселей, частотой обновления до 165 Гц, контрастностью 8000000:1 и ШИМ-регулировкой с частотой до 3300 Гц, оперативную память LPDDR5X Ultra или LPDDR5X Ultra Pro в зависимости от версии, встроенную память UFS 4.1, игровой чип iQOO Q4, аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 8400 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 40 Вт соответственно, поддержку обходной зарядки, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, корпус толщиной 8,3 мм и массой до 229,8 грамма, ультразвуковой 3D-дактилоскоп и два симметричных динамика.