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Флагман iQOO 16 показали на живых фото после анонса

Китайский информатор Digital Chat Station опубликовал живые фотографии флагманского смартфона iQOO 16 сразу после вчерашней презентации. На снимках рамки вокруг экрана кажутся заметно толще, чем на рекламных изображениях. Также на фото изображен присоединяемый игровой контроллер.

Напомним, что смартфон получил топовый 2-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой до 5 ГГц, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 3168:1440 пикселей, частотой обновления до 165 Гц, контрастностью 8000000:1 и ШИМ-регулировкой с частотой до 3300 Гц, оперативную память LPDDR5X Ultra или LPDDR5X Ultra Pro в зависимости от версии, встроенную память UFS 4.1, игровой чип iQOO Q4, аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 8400 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 40 Вт соответственно, поддержку обходной зарядки, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, корпус толщиной 8,3 мм и массой до 229,8 грамма, ультразвуковой 3D-дактилоскоп и два симметричных динамика.

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