Официально: новый iQOO Z11 5G получит 50-Мп

Бренд iQOO продолжает раскрывать подробности о новом смартфоне iQOO Z11 5G, который будет представлен 20 августа в Индии. Производитель подтвердил наличие сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 32 Мп, системы охлаждения с испарительной камерой, батареи BlueVolt ёмкостью 7050 мАч, предустановленной прошивки OriginOS 6 с тремя крупными обновлениями ОС, а также защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Ранее сообщалось о 6,83-дюймовом изогнутом AMOLED-экране с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, новой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7500 Turbo, а также корпусе толщиной 7,99 мм и массой 199 граммов.