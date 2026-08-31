Представлен кнопочный телефон HMD 105 4G School Edition

Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью 105 4G School Edition, которая ориентирована на школьников. Новинка получила 2,4-дюймовый экран QVGA, клавиатуру с крупными кнопками, упрощённое меню, корпус с внутренней жесткой рамой, габаритами 126:50,5 мм и весом 93 грамма, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, съемную батарею ёмкостью 1450 мАч с автономностью до 15 дней в режиме ожидания, интерфейс USB Type-C, поддержку сотовых сетей 2G, 3G и 4G, поддержку HD-звука для телефонных звонков, поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиогнездо, FM-радио с поддержкой проводного и беспроводного режимов, MP3-плеер, LED-фонарик, кнопку быстрого доступа к СМС, возможность ограничения родителями некоторых функций, 64 МБ ОЗУ и 128 МБ встроенной памяти, а также слот для карты памяти microSD вместимостью до 32 ГБ. Цена телефона пока не объявлена.