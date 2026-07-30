Официально: OnePlus 16 получит улучшенную производительность в играх

Гендиректор OnePlus China Лю Баою во время выступления на одном из мероприятий раскрыл первые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 16. Утверждается, что производитель серьезно улучшит фирменные игровые технологии Fengchi Gaming Engine, Extreme High Refresh Rate и Esports Triple-Chip. Это позволит смартфону показать более высокую производительность в мобильном гейминге. Также руководитель подтвердил релиз OnePlus 16 во второй половине этого года.

Ранее сообщалось, что смартфон аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, новым экраном BOE с технологиями LTPO и LIPO, высокой кадровой частотой и рамками около 1 мм благодаря технологиям LTPO и LIPO, основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический телеобъектив), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, улучшенным вибромотором, стереодинамикам, защитой от воды и пыли, а также выделенной кнопкой для функций ИИ.