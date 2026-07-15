Samsung представила новую технологию складного дисплея

Компания Samsung представила новую технологию гибких дисплеев для складных смартфонов — решение под названием Flex Titanium призвано сделать экраны тоньше, прочнее и менее подверженными образованию складки в месте сгиба. По словам компании, технология стала результатом опыта, накопленного за семь поколений складных устройств, и дебютирует в будущих Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra. Как следует из названия, Flex Titanium использует два компонента на основе титана, которые повышают прочность конструкции, гибкость и позволяют уменьшить толщину дисплея. Под OLED-панелью располагается плёнка из титанового сплава, обеспечивающая дополнительную жёсткость конструкции. По данным Samsung, её механическая жёсткость примерно в двадцать раз выше по сравнению с полимерными плёнками, а толщина составляет около трети толщины человеческого волоса.

Под этой плёнкой также находится титановая пластина, которая обеспечивает более надёжное соединение с модулем дисплея. Это повышает устойчивость конструкции в раскрытом состоянии и одновременно сохраняет необходимую гибкость для многократного складывания устройства. Кроме того, новая технология отличается более низким энергопотреблением и обеспечивает «сверхяркое» качество изображения. В Samsung заявляют, что сочетание этих улучшений позволило создать прочный складной дисплей, который обеспечивает более глубокое погружение в контент. Но пока что это лишь маркетинговые заявления.