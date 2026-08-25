Представлен компактный смартфон Sony Xperia 10 VIII

Компания Sony пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Xperia 10 VIII, которая базируется на 4-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080:2340 точек, соотношением сторон 19,5:9, кадровой частотой 120 Гц и увеличенной на 50% яркостью, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSDXC, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Exmor RS for mobile оптического формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки USB Power Delivery, фронтальными стереодинамиками, 3,5-мм аудиогнездом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IPX5, IPX8 и IP6X, а также корпусом толщиной 8,3 мм и массой 168 граммов. Цена смартфона составила 600 евро.