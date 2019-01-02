Флагман получит хороший дисплей Galaxy A10 Pro

Компания Samsung выпустила новый топовый смартфон. Электропитание возложено на мощный аккумулятор, емкость которого составляет 4300 мАч.Электронная схема построена на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 845. Впрочем, эксперты не исключают использования новейшей микросхемы Snapdragon 855. Комплект памяти включает в себя «оперативку» объемом 6 ГБ/8 ГБ и флэш-накопитель на 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ.На тыльной панели помещена главная камера. Источники приписывают ей три оптических сенсора, причем основной модуль будет иметь впечатляющее разрешение 48 МП. Что касается других датчиков изображения, они получат разрешение 24 МП и 8 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.