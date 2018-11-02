Флагман-слайдер Honor Magic 2 набрал более 300 000 баллов в AnTuTu

Недавно представленный смартфон Honor Magic 2 протестировали в бенчмарке AnTuTu, и его результат составил внушительные 302244 балла. Выше него в рейтинге AnTuTu только смартфоны Huawei Mate 20 на том же 7-нанометровом чипсете Kirin 980. Вчера стало известно, что все экземпляры по предзаказам раскупили за 5 минут.Продажи стартуют 8 ноября по цене от 545 до 832 долларов.

Напомним, что флагман-слайдер оснастили 6,39-дюймовым Magic Slide экраном c разрешением 1080:2340 пикселей, который занимает почти 100% передней панели, топовой 7-нанометровой платформой Kirin 980, 6/8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с основным модулем на 24 Мп и ультраширокоугольным объективом 17 мм, вспомогательным датчиком на 16 Мп и монохромным на 24 Мп, тройной фронтальной камерой на 16+2+2 Мп c поддержкой трёхмерного сканирования лица, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с 40-ваттной зарядкой SuperCharge и ОС Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.