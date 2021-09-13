Флагманы Xiaomi 11T 5G и 11T Pro 5G показали на рендерах

Один из проверенных инсайдеров раскрыл характеристики и дизайн смартфонов Xiaomi 11T 5G и 11T Pro 5G, которые будут представлены уже 15 сентября. Итак, старшая модель получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 Plus, а младшая – Mediatek Dimensity 1200. Любопытно, что выпущенные ранее другие флагманы Vivo X70 и Vivo X70 Pro+ имеют такое же распределение процессоров. Также смартфоны будут отличаться мощностью проводной зарядки – 120 Вт и 67 Вт соответственно. При этом обе модели оснастят AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и тройными тыльными камерами с главным модулем разрешением 108 Мп.

Комментарии и отзывы Xiaomi 11T 5G
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