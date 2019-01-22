Флагманская модель смартфона LG G7 Fit

Смартфон получил 32-битный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad от LG, обеспечивающий качественное звучание. Благодаря бумбокс-динамику, гаджет воспроизводит мощные басы, а с помощью технологии DTS:X 3D Surround Sound обеспечивает виртуальный 3D-звук. Камера с 16-мегапиксельным модулем поддерживает восемь режимов съёмки, оптимизированных при помощи искусственного интеллекта. Также в смартфоне предусмотрены дополнительные эффекты при обработке готовых изображений.LG G7 Fit построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 821 и 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ с возможностью расширения. Почти всю переднюю панель занимает 6,1-дюймовый Full Vision-дисплей с разрешением 3120x1440 пикселей и соотношением сторон 19,5:9.О стоимости смартфона пока неизвестно.